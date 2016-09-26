 Skrtel: 2’yi 3’ü atmamız gerek – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Skrtel: 2’yi 3’ü atmamız gerek

    Skrtel: 2’yi 3’ü atmamız gerek
    'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmadıklarını ve 3 puanı hak ederek aldıklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Zor bir maç oldu. Çok fazla pozisyon ürettik, ama istediğimiz diğer golleri atamadık. Daha farklı kazanabilirdik. Maç 1-0'da her zaman tehlikelidir. Rakibiniz inancını korur. Bu yüzden ikiyi, üçü atabilmek önemlidir. Bu konuda kendimizi geliştirmeliyiz" diye konuştu.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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