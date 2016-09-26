 Özgür çocuk – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Özgür çocuk

    Özgür çocuk

    maçının 1 gol, 1 asistli Brezilyalı yıldızı G.Antep maçı öncesi, “Bu sezon daha fazla şut atacağım. Beni daha fazla önde göreceksiniz” dedi. Antep karşısında galibiyeti getiren isim oldu.

    Geçen sezonun en çok eleştirilen isimlerinin başında gelen Josef de Souza, bu sezona da kötü başlamış hatta Dick Advocaat tarafından birkaç maç kadroya dahi alınmamıştı. Ancak Advocaat'la birlikte değişen sistemde kendine daha ofansif bir rol biçilen Josef, bunun ilk işaretlerini geçen hafta 5-1'lik Kasımpaşa maçında 1 gol, 1 asistlik performansıyla sergilemişti. Antep maçı öncesi de FB TV'ye verdiği röportajda, "Hoca Ozan ve bana daha fazla özgürlük tanıdı. Bu sezon daha fazla şut atacağım. Beni daha fazla önde görebileceksiniz" ifadelerini kullanan 27 yaşındaki orta saha dediğini yaptı; attığı golle takımına şampiyonluk yolunda çok değerli bir üç puan kazandırdı.

    'İKİYİ BULAMADIK'
    Josef de Souza, maç sonu ilk yarıda müthiş bir oynadıklarını söyledi. Josef, "İlk yarıda harika bir futbol sergiledik ama 2. golü atmayı başaramadık. Fazla pozisyon ürettik ama 2. golü bulamadık. 2'yi bulsaydık bu kadar zorlanmazdık. Attığım golden, takımıma katkı sağladığım için çok mutluyum" diye konuştu.

    GİZLİ GOLCÜ JOSEF DE SOUZA
    G.Antep karşısında zaferi getiren Josef de Souza, hocasının verdiği özgürlükle geçen sezona oranla bu sezon daha çok sorumluluk alıp, skora katkı yapmaya başladı.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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