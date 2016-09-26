Özgür çocuk
Kasımpaşa maçının 1 gol, 1 asistli Brezilyalı yıldızı G.Antep maçı öncesi, “Bu sezon daha fazla şut atacağım. Beni daha fazla önde göreceksiniz” dedi. Antep karşısında galibiyeti getiren isim oldu.
'İKİYİ BULAMADIK'
Josef de Souza, maç sonu ilk yarıda müthiş bir futbol oynadıklarını söyledi. Josef, "İlk yarıda harika bir futbol sergiledik ama 2. golü atmayı başaramadık. Fazla pozisyon ürettik ama 2. golü bulamadık. 2'yi bulsaydık bu kadar zorlanmazdık. Attığım golden, takımıma katkı sağladığım için çok mutluyum" diye konuştu.
GİZLİ GOLCÜ JOSEF DE SOUZA
G.Antep karşısında zaferi getiren Josef de Souza, hocasının verdiği özgürlükle geçen sezona oranla bu sezon daha çok sorumluluk alıp, skora katkı yapmaya başladı.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 35
Yorum
mehmet Biz hocadan şampiyonluk istemiyoruz kardeşim. Bu sene 3 tane oyuncu çıkarsın yeter. Bu sene şampiyon olursak üstüne kaymak olur , avrupa ligindeyiz gelecek sene ve iyi bir kadromuz olacak. De jong dışında güzel bir transfer sezonuydu, iyi bir takımız.
- Katar gibiydi
Toplam 42
Yorum
Siyah-Beyaz1903 adamlar sansa 2-0 önde olduklari halde bile korkuyorlar böyle takim sampiyon olamaz ancak ya fb yada bizim cok vasat oynadigimiz dönemlerde puan topluya biliyorlar yoksa gese hep böle oynar sanki avrupada yari final oynar gibi en son hangi gese maci zevkli bitmis ki? hep kontrölü oynama gs derbileri cok sevksiz!
- İsmail Kartal: “Benim sevincim kalbimdedir”
Toplam 33
Yorum
YILMAZ06YILMAZ AYKUTLU KONYA EMRE BEKIR V BABACANLI ISBB GECEN SENE FENERI YENEREK BJK YI SAMPIYON YAPTILAR VEYA CINCONUN SAMPIYON OLDUGU SENELERE BAKALIM AYIP YA BARI ISMAYIL KARTALADA LAF ETMEYIN AYIPTIR GÜNAHTIR
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