Ozan: Ritmimizi bulduk

Ozan Tufan, ligde peş peşe iki galibiyete ulaşıp hem de kazanma alışkanlığı edindiklerini hem ritimlerini bulduklarını söyledi. Sarı-lacivertli yıldız, "Futbolumuzu da geliştirdik. Artık daha iyi hücum ediyoruz. Feyenoord'u da mağlup edip camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi.