 Ozan: Ritmimizi bulduk – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Ozan: Ritmimizi bulduk

    Ozan: Ritmimizi bulduk
    Ozan Tufan, ligde peş peşe iki galibiyete ulaşıp hem de kazanma alışkanlığı edindiklerini hem ritimlerini bulduklarını söyledi. Sarı-lacivertli yıldız, "Futbolumuzu da geliştirdik. Artık daha iyi hücum ediyoruz. Feyenoord'u da mağlup edip camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:46
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