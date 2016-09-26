 Lens’ten iki maçta 4 asist – Fotomaç – 26 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’ten iki maçta 4 asist

    Lens’ten iki maçta 4 asist

    F.Bahçe'de Advocaat'ın takıma kazandırdığı Jeremain , futboluyla sarı-lacivertliler'i mest ediyor. Oynadığı son 2 maçta 2 gol, 2 asistlik performans gösteren Emenike de formunun zirvesinde.

    G.Antep karşısında da 2 asistle yıldızlaşan Hollandalı yıldız, geçen hafta da K.Paşa önünde de 2 asistle oynamıştı. Geçen sezon 'de 3 asist yapan , daha 5. haftada bu rakamı geçti. 28 yaşındaki orta saha maç sonrası, "İki golümüz de duran toptan geldi. Maçı izlerseniz, çok fazla pozisyona girdiğimizi görebilirsiniz. Bu pozisyonları kaçırdık ve işlerimizi zorlaştırdık" dedi.

    EMENIKE COŞTU BİR KERE
    F.Bahçe'yi G.Antep karşısında öne geçiren Emenike, oynadığı son 2 maçta 2 gol, 2 asistlik performansıyla formunun zirvesinde. Devler Ligi'nde Monaco'ya 3 gol atan, geçen hafta K.Paşa maçında 1 gol atıp, 2 asist yapan Nijeryalı golcü, Antep'i de kafayla avladı. Emenike, en son 3 yıl önce S.Moskova'dayken kafa golü atmıştı. Nijeryalı G.Antep'e karşı oynadığı 6 maçta tam 6 gol attı.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lens’ten iki maçta 4 asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.