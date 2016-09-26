Lens’ten iki maçta 4 asist
F.Bahçe'de Advocaat'ın takıma kazandırdığı Jeremain Lens, futboluyla sarı-lacivertliler'i mest ediyor. Oynadığı son 2 maçta 2 gol, 2 asistlik performans gösteren Emenike de formunun zirvesinde.
G.Antep karşısında da 2 asistle yıldızlaşan Hollandalı yıldız, geçen hafta da K.Paşa önünde de 2 asistle oynamıştı. Geçen sezon Sunderland'de 3 asist yapan Lens, daha 5. haftada bu rakamı geçti. 28 yaşındaki orta saha maç sonrası, "İki golümüz de duran toptan geldi. Maçı izlerseniz, çok fazla pozisyona girdiğimizi görebilirsiniz. Bu pozisyonları kaçırdık ve işlerimizi zorlaştırdık" dedi.
EMENIKE COŞTU BİR KERE
F.Bahçe'yi G.Antep karşısında öne geçiren Emenike, oynadığı son 2 maçta 2 gol, 2 asistlik performansıyla formunun zirvesinde. Devler Ligi'nde Monaco'ya 3 gol atan, geçen hafta K.Paşa maçında 1 gol atıp, 2 asist yapan Nijeryalı golcü, Antep'i de kafayla avladı. Emenike, en son 3 yıl önce S.Moskova'dayken kafa golü atmıştı. Nijeryalı G.Antep'e karşı oynadığı 6 maçta tam 6 gol attı.
EMENIKE COŞTU BİR KERE
F.Bahçe'yi G.Antep karşısında öne geçiren Emenike, oynadığı son 2 maçta 2 gol, 2 asistlik performansıyla formunun zirvesinde. Devler Ligi'nde Monaco'ya 3 gol atan, geçen hafta K.Paşa maçında 1 gol atıp, 2 asist yapan Nijeryalı golcü, Antep'i de kafayla avladı. Emenike, en son 3 yıl önce S.Moskova'dayken kafa golü atmıştı. Nijeryalı G.Antep'e karşı oynadığı 6 maçta tam 6 gol attı.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:25
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