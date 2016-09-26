 Kafayı kullandı – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kafayı kullandı

    Kafayı kullandı

    Emenike ile perdeyi açan Kanarya, sonrasında sayısız pozisyonu harcadı. Gaziantep 80’de Ghilas’la durumu eşitlerken, Kadıköy buz kesti! Josef de Souza 86’da işi bitirdi. , aldığı bu önemli galibiyetle rakipleri ve 'ın derbi maçta 2'şer puan bıraktıkları haftayı karlı geçti.

    , 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda konuk ettiği Gaziantepspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Kanarya bu skorla ligde peş peşe ikinci galibiyetini alırken, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Feyenoord'la oynayacağı zorlu mücadele öncesi de büyük moral bulmuş oldu.

    SALDIRDIKÇA SALDIRDI
    Sarı-lacivertliler, iki golü de yan toptan ve kafa vuruşları ile attı. İlk gol 22'de geldi. Bu dakikada Lens'in soldan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Emenike, kafayı çaktı; meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. bu golle yetinmeyip saldırdıkça saldırdı, birçok da pozisyon buldu ama ikinci golü bir türlü bulamadı.

    Devreyi tek gollük üstünlükle önde kapatan sarı-lacivertli takım, ikinci yarıda da rakip kaleye yüklendikçe yüklendi ancak ikinci gol bir türlü gelmedi. "Fark kaçıyor" denilirken, Fenerbahçe 80'de yediği şok bir golle sarsıldı. Nabil Ghilas, yerden sert vurup Volkan Demirel'i avlarken, tribünler buz kesti. Şoku çabuk atlatan Kanarya, 86. dakikada Lens'in soldan kullandığı kornerde iyi yükselip kafayı vuran Josef de Souza'nın golüyle maçı kazanmasını bildi.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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