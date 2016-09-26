Kafayı kullandı
Emenike ile perdeyi açan Kanarya, sonrasında sayısız pozisyonu harcadı. Gaziantep 80’de Ghilas’la durumu eşitlerken, Kadıköy buz kesti! Josef de Souza 86’da işi bitirdi. Fenerbahçe, aldığı bu önemli galibiyetle rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın derbi maçta 2'şer puan bıraktıkları haftayı karlı geçti.
SALDIRDIKÇA SALDIRDI
Sarı-lacivertliler, iki golü de yan toptan ve kafa vuruşları ile attı. İlk gol 22'de geldi. Bu dakikada Lens'in soldan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Emenike, kafayı çaktı; meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Fenerbahçe bu golle yetinmeyip saldırdıkça saldırdı, birçok da pozisyon buldu ama ikinci golü bir türlü bulamadı.
Devreyi tek gollük üstünlükle önde kapatan sarı-lacivertli takım, ikinci yarıda da rakip kaleye yüklendikçe yüklendi ancak ikinci gol bir türlü gelmedi. "Fark kaçıyor" denilirken, Fenerbahçe 80'de yediği şok bir golle sarsıldı. Nabil Ghilas, yerden sert vurup Volkan Demirel'i avlarken, tribünler buz kesti. Şoku çabuk atlatan Kanarya, 86. dakikada Lens'in soldan kullandığı kornerde iyi yükselip kafayı vuran Josef de Souza'nın golüyle maçı kazanmasını bildi.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:29
- Cavanda ile yola devam
Toplam 6
Yorum
ferhat bncede cavanda cok iyi sabri gönderilmelı lınnes cavandanın yedegi
- "Şans değil yetenek"
Toplam 1
Yorum
Eses Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için gururluyuz.
- Katar gibiydi
Toplam 44
Yorum
GS hahahaha dembaba ya futbolu unutmuş yada yanlış bi macı izletmişler ona ben ilk yarıyı izledigimde GS sürekli gol kaçırıyordu ikinci yarı gs 2 0 ın üstüne yatmayı düşününce defans yapmayı becremeyen gs golü yedi panikledi ardındanda 2nciyi yedi dembaba bjkyi övüpgs yi yericem diye bukadar atmasyon yapılmaz :D gs skoru korumanın peşine düşmese 1 2 tane daha atardı bjk ye oda rikerinkin beceriksizliği yada tecrübesizliği dembaba boş konuşmussun
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