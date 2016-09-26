 İsmail Kartal: “Benim sevincim kalbimdedir” – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    : “Benim sevincim kalbimdedir”

    İsmail Kartal: “Benim sevincim kalbimdedir”

    Teknik Direktörü , “Sevinçler belli edersiniz, etmezsiniz. Ben çok sevinçlerimi abartan biri değilim. Gol attık. Benim sevincim kalbimdedir” dedi.

    Toto Süper Lig'in 5. haftasında , deplasmanda karşılaştığı 'ye 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Gaziantepspor Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu.
    İlk yarının bekledikleri gibi olmadığını belirten Kartal, "İkinci yarı yaptığımız değişiklerle topun bizde olmasını sağladık. Cesur futbol oynamaya çalıştık. 1-0 gerideyken böylesine güçlü bir takıma karşı golü de bulduk. Oyunun son bölümünde pozisyonları değerlendiremedik. İki duran toptan gol yedik. Geçen haftada aynı golü yedik. Şansızlık mı, başka bir şey mi diyelim. Bunla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İkinci yarıdaki oyundan dolayı oyuncularımı kutluyorum. maçı hazırlıklarına başlayacağız" şeklinde konuştu.

    "Benim sevincim kalbimdedir"
    Gaziatepspor'un bulduğu gole sevinmediği yönündeki soruya Kartal, "Sevinçler belli edersiniz, etmezsiniz. Ben sevinçlerimi abartan biri değilim. Gol attık. Benim sevincim kalbimdedir" diye cevap verdi.
    Takımda stoper sıkıntısı çektiklerinin altını çizen İsmail Kartal, "Sağ bekten bir tane orjinal stoper var. Bir de Musa var. Son günü aldığımız, yeni gelen arkadaşlarımız var. İki tane sakat oyuncumuz var. Barış iyi oyun çıkardık. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

    "Ailecek Fenerbahçeliyiz"
    Kendisinin Fenerbahçeli olduğunu dünyanın bildiğini vurgulayan Kartal, "Futbolda bunları aşmamız gerekiyor. Ben samimi bir şekilde söyledim. Ailecek Fenerbahçeliyiz. Gaziantepspor'un teknik direktörüyüm. İyi yerlerde olabilmesi için çalışıyorum. İki cümleyi ayırıp algı yapanları kınıyorum" dedi.

    "Fenerbahçe'nin zamanı var"
    hakkında da açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Yeni oyuncuları ve teknik direktörleri var. Takımın zamana ihtiyacı var" dedi.

    "Heyecanım fazlaydı"
    İlk defa rakip olarak bu statta oynadığını söyleyen Teknik Direktör Kartal, "Uzun yıllarım bu stada geçti. İlk defa antrenör olarak sahaya çıktım. Heyecanım fazlaydı. Gaziantepspor'un başarısı için uğraşıyorum. Elimden geleninin en iyisini yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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