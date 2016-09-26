İsmail Kartal: “Benim sevincim kalbimdedir”
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Sevinçler belli edersiniz, etmezsiniz. Ben çok sevinçlerimi abartan biri değilim. Gol attık. Benim sevincim kalbimdedir” dedi.
İlk yarının bekledikleri gibi olmadığını belirten Kartal, "İkinci yarı yaptığımız değişiklerle topun bizde olmasını sağladık. Cesur futbol oynamaya çalıştık. 1-0 gerideyken böylesine güçlü bir takıma karşı golü de bulduk. Oyunun son bölümünde pozisyonları değerlendiremedik. İki duran toptan gol yedik. Geçen haftada aynı golü yedik. Şansızlık mı, başka bir şey mi diyelim. Bunla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İkinci yarıdaki oyundan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Bursaspor maçı hazırlıklarına başlayacağız" şeklinde konuştu.
"Benim sevincim kalbimdedir"
Gaziatepspor'un bulduğu gole sevinmediği yönündeki soruya Kartal, "Sevinçler belli edersiniz, etmezsiniz. Ben sevinçlerimi abartan biri değilim. Gol attık. Benim sevincim kalbimdedir" diye cevap verdi.
Takımda stoper sıkıntısı çektiklerinin altını çizen İsmail Kartal, "Sağ bekten bir tane orjinal stoper var. Bir de Musa var. Son günü aldığımız, yeni gelen arkadaşlarımız var. İki tane sakat oyuncumuz var. Barış iyi oyun çıkardık. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
"Ailecek Fenerbahçeliyiz"
Kendisinin Fenerbahçeli olduğunu dünyanın bildiğini vurgulayan Kartal, "Futbolda bunları aşmamız gerekiyor. Ben samimi bir şekilde söyledim. Ailecek Fenerbahçeliyiz. Gaziantepspor'un teknik direktörüyüm. İyi yerlerde olabilmesi için çalışıyorum. İki cümleyi ayırıp algı yapanları kınıyorum" dedi.
"Fenerbahçe'nin zamanı var"
Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Yeni oyuncuları ve teknik direktörleri var. Takımın zamana ihtiyacı var" dedi.
"Heyecanım fazlaydı"
İlk defa rakip olarak bu statta oynadığını söyleyen Teknik Direktör Kartal, "Uzun yıllarım bu stada geçti. İlk defa antrenör olarak sahaya çıktım. Heyecanım fazlaydı. Gaziantepspor'un başarısı için uğraşıyorum. Elimden geleninin en iyisini yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:30
- Cavanda ile yola devam
Toplam 6
Yorum
ferhat bncede cavanda cok iyi sabri gönderilmelı lınnes cavandanın yedegi
- "Şans değil yetenek"
Toplam 1
Yorum
Eses Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için gururluyuz.
- Katar gibiydi
Toplam 44
Yorum
GS hahahaha dembaba ya futbolu unutmuş yada yanlış bi macı izletmişler ona ben ilk yarıyı izledigimde GS sürekli gol kaçırıyordu ikinci yarı gs 2 0 ın üstüne yatmayı düşününce defans yapmayı becremeyen gs golü yedi panikledi ardındanda 2nciyi yedi dembaba bjkyi övüpgs yi yericem diye bukadar atmasyon yapılmaz :D gs skoru korumanın peşine düşmese 1 2 tane daha atardı bjk ye oda rikerinkin beceriksizliği yada tecrübesizliği dembaba boş konuşmussun
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