 İkisi de aynı 11’le – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    İkisi de aynı 11’le

    İkisi de aynı 11’le
    'nin hocası Dirk Advocaat, Gaziantepspor'a karşı geçtiğimiz hafta kazanan 11'i bozmadı. Advocaat maç öncesinde "Takımdan memnun kaldığım için aynı 11 ile sahaya çıktım" dedi. 'da da teknik direktör İsmail Kartal, 1-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının kadrosunu bozmadı.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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