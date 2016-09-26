 Hooijdonk: Van Persie çok formda! – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Hooijdonk: Van Persie çok formda!

    Hooijdonk: Van Persie çok formda!

    F.Bahçeli eski futbolcu Hooijdonk'un oğlu Sydney, Gaziantep maçında kadroda yer almayan Van Persie ile ilgili ilginç bir tweet attı.

    Sydney, sosyal medya hesabından Türkçe, "Van Persie bu sene çok formda lol!" diye yazdı. Hooijdonk ile arası açık olan Van Persie'nin mesaja ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.

    VAN PERSİE VE SALİH YİNE KADRODA YOK
    F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, vatandaşı Robin van Persie'yi geçen hafta olduğu gibi yine maç kadrosuna almadı. Hollandalı futbolcu, 1 hafta aradan sonra önceki yapılan son çalışmaya katılmasına rağmen 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. Advocaat, Van Persie'nin yanı sıra Salih Uçan ile Aatıf'a da kadroda yer vermedi. Salih ve Atıf, geçen hafta karşısında da 18 kişilik maç kadrosuna alınmamıştı. Sarı-lacivertli takımda Advocaat'ın tercihleri dışında tek eksik ise Jose Fernandao oldu. Brezilyalı forvet, sakatlığından dolayı Gaziantep maçını da kaçırdı.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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