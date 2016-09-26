Hooijdonk: Van Persie çok formda!
F.Bahçeli eski futbolcu Hooijdonk'un oğlu Sydney, Gaziantep maçında kadroda yer almayan Van Persie ile ilgili ilginç bir tweet attı.
VAN PERSİE VE SALİH YİNE KADRODA YOK
F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, vatandaşı Robin van Persie'yi geçen hafta olduğu gibi yine maç kadrosuna almadı. Hollandalı futbolcu, 1 hafta aradan sonra önceki yapılan son çalışmaya katılmasına rağmen 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. Advocaat, Van Persie'nin yanı sıra Salih Uçan ile Aatıf'a da kadroda yer vermedi. Salih ve Atıf, geçen hafta Kasımpaşa karşısında da 18 kişilik maç kadrosuna alınmamıştı. Sarı-lacivertli takımda Advocaat'ın tercihleri dışında tek eksik ise Jose Fernandao oldu. Brezilyalı forvet, sakatlığından dolayı Gaziantep maçını da kaçırdı.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:06
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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