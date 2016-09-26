Feyenoord tarih yazıyor

F.Bahçe'nin Avrupa Ligi ikinci maçında perşembe günü ağırlayacağı Feyenoord, ligde önüne geleni deviriyor. Hollanda temsilcisi, son olarak konuk ettiği Roda'yı 5-0'lık skorla mağlup edip 7'de 7 yaptı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Golleri Jorgensen (2), El Ahmadi, Toornstra ve Kongolo kaydetti.