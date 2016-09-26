 Feyenoord tarih yazıyor – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    tarih yazıyor

    Feyenoord tarih yazıyor
    F.Bahçe'nin Avrupa Ligi ikinci maçında perşembe günü ağırlayacağı Feyenoord, ligde önüne geleni deviriyor. Hollanda temsilcisi, son olarak konuk ettiği Roda'yı 5-0'lık skorla mağlup edip 7'de 7 yaptı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Golleri Jorgensen (2), El Ahmadi, Toornstra ve Kongolo kaydetti.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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