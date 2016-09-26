 Feyenoord maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    maçı hazırlıkları başladı

    Feyenoord maçı hazırlıkları başladı

    Avrupa Ligi A Grubu ikinci hafta maçında perşembe günü evinde Hollanda takımı ile karşılaşacak olan , bu karşılaşmanın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 12.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.

    maçında görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise üst sahada yapılan koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çalışmalarını dar alanda yaptıkları pas organizasyonları ile sürdürdü. Antrenman yine dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

    , maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:13
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