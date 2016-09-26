Feyenoord maçı hazırlıkları başladı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 12.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.

Gaziantepspor maçında görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise üst sahada yapılan koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çalışmalarını dar alanda yaptıkları pas organizasyonları ile sürdürdü. Antrenman yine dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.



Fenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.