 Fenerbahçe'ye İsveçli hakem – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    'ye İsveçli hakem

    Fenerbahçe'ye İsveçli hakem

    Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçında kendi sahasında ile karşılaşacak olan 'nin maçını yönetecek hakem belli oldu.

    Avrupa Ligi'nde 29 eylül perşembe günü oynanacak, TSİ 22.05'te başlayacak olan - maçını İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:46
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