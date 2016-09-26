Fenerbahçe'ye İsveçli hakem
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçında kendi sahasında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maçını yönetecek hakem belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 29 eylül perşembe günü oynanacak, TSİ 22.05'te başlayacak olan Fenerbahçe-Feyenoord maçını İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:46
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 35
Yorum
mehmet Biz hocadan şampiyonluk istemiyoruz kardeşim. Bu sene 3 tane oyuncu çıkarsın yeter. Bu sene şampiyon olursak üstüne kaymak olur , avrupa ligindeyiz gelecek sene ve iyi bir kadromuz olacak. De jong dışında güzel bir transfer sezonuydu, iyi bir takımız.
- Katar gibiydi
Toplam 42
Yorum
Siyah-Beyaz1903 adamlar sansa 2-0 önde olduklari halde bile korkuyorlar böyle takim sampiyon olamaz ancak ya fb yada bizim cok vasat oynadigimiz dönemlerde puan topluya biliyorlar yoksa gese hep böle oynar sanki avrupada yari final oynar gibi en son hangi gese maci zevkli bitmis ki? hep kontrölü oynama gs derbileri cok sevksiz!
- İsmail Kartal: “Benim sevincim kalbimdedir”
Toplam 33
Yorum
YILMAZ06YILMAZ AYKUTLU KONYA EMRE BEKIR V BABACANLI ISBB GECEN SENE FENERI YENEREK BJK YI SAMPIYON YAPTILAR VEYA CINCONUN SAMPIYON OLDUGU SENELERE BAKALIM AYIP YA BARI ISMAYIL KARTALADA LAF ETMEYIN AYIPTIR GÜNAHTIR
Fenerbahçe'ye İsveçli hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.