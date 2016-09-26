 F.Bahçe seninle gurur duyuyor – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    F.Bahçe seninle gurur duyuyor

    F.Bahçe seninle gurur duyuyor

    Tribünler, dün yine canını dişine takarak oynayan Volkan Şen’i böyle tezahürat edip alkışladı. Yıldız futbolcu, formasını öperek karşılık verdi.

    'nin 'u Kadıköy'den eli boş gönderdiği karşılaşmada Volkan Şen yine sahanın en iyi isimlerinin başında geldi. Aldığı her topta fişek gibi gidip heyecan yaratan milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin hücumlarına büyük zenginlik kattı. Çok istemesine ve çalışmasına rağmen yine golünü atamayan Şen, koşmaktan yorulunca 73'te oyundan alındı, yerine ise Sow girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, oyundan çıkarken alkışladıkları Volkan'a, " seninle gurur duyuyor" diyerek tezahürat yaptılar. Başarılı futbolcu, taraftara formasını öperek karşılık verdi.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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