 F.Bahçe Daçka’yı geçemedi – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    F.Bahçe Daçka’yı geçemedi

    F.Bahçe Daçka’yı geçemedi
    F.Bahçe Hırvatistan'da gerçekleştirilen Zadar 2016 Doğuş Basketbol Turnuvası'nın final maçında Darüşşafaka Doğuş'a 75-65 mağlup oldu. Final maçının ilk periyodunda 'ye 16-14 üstünlük sağlayan Darüşşafaka Doğuş, ilk yarıyı da 10 sayı farkla (40-30) önde tamamladı. Son bölüme 56-47 yenik giren Kanarya salondan 75-65 mağlup ayrıldı.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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