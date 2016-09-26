 Darıca’ya 22 gol... – Fotomaç – 26 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Darıca’ya 22 gol...

    Darıca’ya 22 gol...
    F.Bahçe'nin alt yapı takımları, çeşitli yaş gruplarında Darıca Gençlerbirliği ile yaptıkları maçlarda gol yağdırdı. Sarılacivertliler'in U19 ekibi rakibini 7-0 yenerken, U17'ler 11-1, U16'lar ise sahadan 4-1'lik skorla ayrıldı. Darıca'ya üç maçta 22 gol atıldı.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Darıca’ya 22 gol... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle