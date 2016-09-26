Darıca’ya 22 gol...

F.Bahçe'nin alt yapı takımları, çeşitli yaş gruplarında Darıca Gençlerbirliği ile yaptıkları maçlarda gol yağdırdı. Sarılacivertliler'in U19 ekibi rakibini 7-0 yenerken, U17'ler 11-1, U16'lar ise sahadan 4-1'lik skorla ayrıldı. Darıca'ya üç maçta 22 gol atıldı.