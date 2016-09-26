Daha çok atmalıydık
“İlk yarı süperdik, çok pozisyona girdik. İkiyi hatta üçü bulmalıydık. İdmanlarda son vuruş çalışacağız”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat 90 dakika boyunca sürekli hücum oynadıkları maçta Gaziantepspor'u yendikleri için mutlu olduğunu ancak gol üretmekte zorlandıklarını söyledi. Advocaat şöyle konuştu: "İlk yarıda mükemmel oynadık. Çok pozisyonumuz vardı. Tüm planlarımız tuttu.Fazlasıyla hak ettiğimiz bir galibiyetti. Rakip kaleye giden son şutu atamıyoruz. Bu yönü de geliştireceğiz. Maçta ikinci, üçüncü golü önceden bulsak rakibi de bitirirdik."
BEN ÇOK MUTLUYUM
Hollandalı teknik adam, ilk yarıda çok enerji harcadıkları için ikinci yarıda biraz sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Hız konusunda çok iyi olamadık. Ama tüm oyuncularım elinden geleni yaptı.Bir farklı da olsa kazanmak beni mutlu etti" diye konuştu. Deniyimli hoca, son vuruş çalışmaları yapacaklarını ifade ederek, "Ligde son maçlarda bu yönde eksik olduğumuz görülüyor. İdmanlarda bunu çalışacağız. Ancak her geçen gün takım daha iyiye gidiyor. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onları mutlu etmek için çalışıyorduz" dedi. Advocaat, Feyenoord maçı için ise "Heyecan verici bir karşılaşma bizi bekliyor. Çok iyi bir rakip, 21 maçtır kaybetmiyorlar. Onlara saygılıyız" diye konuştu.
KARTAL 484 GÜN SONRA
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 484 gün sonra Kadıköy'e bu sefer rakip olarak geldi. Fenerbahçe'yle son maçına Kadıköy'de 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında çıkan Kartal, 16 ay sonra Kadıköy'ün çimlerine çıktı. F.Bahçe'de 5 yıl görev yapan Kartal'ın yanına giden bazı sarı-lacivertli futbolcular, eski hocalarına sarılarak başarılar diledi.
PUANA ÇOK YAKLAŞTIK
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe karşısında puan almaya çok yaklaştıklarını belirterek, "Ancak bir anlık dikkatsizlik ve rakibi iyi paylaşamamak yenilmemize neden oldu. Açık ve cesur oynadık. İzleyenler için güzel bir maç oldu" dedi. Kartal, Gaziantepspor olarak ligde kalmak istediklerini ve pozitif futbolu benimsediklerini de ifade etti.
BEN ÇOK MUTLUYUM
Hollandalı teknik adam, ilk yarıda çok enerji harcadıkları için ikinci yarıda biraz sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Hız konusunda çok iyi olamadık. Ama tüm oyuncularım elinden geleni yaptı.Bir farklı da olsa kazanmak beni mutlu etti" diye konuştu. Deniyimli hoca, son vuruş çalışmaları yapacaklarını ifade ederek, "Ligde son maçlarda bu yönde eksik olduğumuz görülüyor. İdmanlarda bunu çalışacağız. Ancak her geçen gün takım daha iyiye gidiyor. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onları mutlu etmek için çalışıyorduz" dedi. Advocaat, Feyenoord maçı için ise "Heyecan verici bir karşılaşma bizi bekliyor. Çok iyi bir rakip, 21 maçtır kaybetmiyorlar. Onlara saygılıyız" diye konuştu.
KARTAL 484 GÜN SONRA
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 484 gün sonra Kadıköy'e bu sefer rakip olarak geldi. Fenerbahçe'yle son maçına Kadıköy'de 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında çıkan Kartal, 16 ay sonra Kadıköy'ün çimlerine çıktı. F.Bahçe'de 5 yıl görev yapan Kartal'ın yanına giden bazı sarı-lacivertli futbolcular, eski hocalarına sarılarak başarılar diledi.
PUANA ÇOK YAKLAŞTIK
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe karşısında puan almaya çok yaklaştıklarını belirterek, "Ancak bir anlık dikkatsizlik ve rakibi iyi paylaşamamak yenilmemize neden oldu. Açık ve cesur oynadık. İzleyenler için güzel bir maç oldu" dedi. Kartal, Gaziantepspor olarak ligde kalmak istediklerini ve pozitif futbolu benimsediklerini de ifade etti.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bir puana üzüldüm
Toplam 3
Yorum
agresif Adam gibi adam.28 puan fark yiyen takımı tepelere çıkardı.Hala ötenler var...
- ‘Galatasaraylıların gelmesi çok güzel’
Toplam 2
Yorum
agresif Usta kovulursam tekrar GS'yi ayarlayım modunda...Riekernik daha bilgili,daha birleştirici.
- Yanımdakini darp ettim!..
Toplam 5
Yorum
agresif Şimdi Riernike ötenler 2 sene sonra Hollanda Milli takım hocası olunca susacaklar...
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