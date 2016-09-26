5 stoperle oynuyor
Kjaer, Skrtel, Neustadter, Mehmet Topal ve Josef... Advocaat büyük yanılgıya düşüyor.
Ne var ki oyunda da şanslar bulundu. Kaleci Volkan'ı hemen hemen hiç görmedik. Buna rağmen ilk yarıdaki tabloyu ikinci yarı göremedik. Futbolda büyük konuşmamak lazım. Gaziantepspor yürekli bir şekilde geldi, 3 tane pozisyon buldu. Gol de geliyorum diyordu açıkçası... Devre arasındaki fikirlerimi mahcup edercesine bir top oynadı Antep. Sınırlı bir takım olmasına rağmen koşmaya çalışıyorlar. Deparlı bir maç oldu. Fırat Aydınus'un en çok koşmak zorunda kaldığı maçlardan biri olmuştur.
5-0'mış gibi bir tempoda oynadı Fenerbahçe 2. yarıda. Antep takımı gelmeye başlamıştı ama, "Her an gol olabilir" hissiyatı veriyorlardı.
Fenerbahçe 1-0'da 3-0 oynar gibi oynadı. Emenike kontratak oyuncusu deseniz de bitirici pas özelliği olan bir oyuncu değil.
Barış'tan daha hızlı belki ama çabuk değil. 30-40 metrede geçiyor da birebirde yarım metrede geçemiyor, pası atamıyor.
Deneme yanılmayla biraz zaman kaybetse de Dick Advocaat 4-3-3'e artık karar verdi. 4'lü savunmanın önünde Mehmet Topal, önlerinde Ozan ile Souza, önde de Lens, Volkan, Emenike...
Geçen haftanın düzeni ve kadrosu... Fakat 2-1'den sonra Fenerbahçe puana, garantiye gitmeye çalıştı. Koskoca Fenerbahçe 5 tane stoper kimlikli oyuncuyla oynadı: Kjaer, Skrtel, Neustadter, Mehmet Topal, Souza... Advocaat da, Riekerink de bir yanılgıya düşüyor. Daha gerilerde Zico, Gerets'ler benzer düşünüyorlardı: "Anadolu deplasmanında 1 puan iyidir" Bu düşünce çok yanlış.
Büyük takımlar oyunu forse etmek zorundadırlar. Osmanlı da çabuk hücum yapan bir takım.
Osmanlıspor'un bir kontratak takımı olduğunu Advocaat'a söyleyeceklerdir.
Tedbirli, geniş alan bırakmadan oynamak isteyecektir ama Fenerbahçe'nin kontratak oyununa alışmaması lazım. Kasımpaşa maçında 2-0'dan sonra kontratak oynayarak golü attı, duran top bulup oradan sonuca gidilmişti ama bu tehlikeli.
ÇİNLİLER DELİ Mİ?
Futbolda bir söz vardır: Van Persie'ye çok uygun, "Forma verilmez, alınır." Pazartesi Kasımpaşa maçı bitti, Pazartesi idmana çıktı da mı formayı vermedi Advocaat?
Fenerbahçe'de Van Persie oynasın diye herkes her şeyi yaptı, bir tek Van Persie yapmadı. Gol atılınca umurunda değil. Ben umudumu kestim artık. Tersine, yarın bir gün 1-2 tane gol atarsa daha kötü olur. Diğer oyuncuların önünü keser.
Van Persie ile Sow'un sportif karakterini koyuyorum ortaya. Van Persie kafasında bitirmiş işi. Çin diyorlar onun için. Çinliler deli mi? Onlar da izliyorlar. Oynayan adamı alıyorlar. Artık parasının yarısını verelim de gönderelim diye düşünüyordur Fenerbahçe çünkü varlığı rahatsız ediyor.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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