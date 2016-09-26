2. Lig takımından kovuldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski Rumen futbolcu Viorel Moldovan, 3 ay önce teknik direktörlüğüne getirildiği Fransa 2. Futbol Ligi takımlarından Auxerre'den kovuldu.

Fenerbahçe'de, 1998-2000 yıllarında top koşturan Moldovan'ın, Auxerre'in sahasında Le Havre'a 1-0 kaybettiği maç sonrası kulüp yönetimi ve oyuncular hakkındaki sözleri pahalıya mal oldu. Auxerre Kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığı belirtilerek, ilerleyen günlerde ayrıntılı değerlendirme yapılacağı ifade edildi.

Mayıs ayı sonunda Auxerre'in teknik direktörlüğüne getirilen Moldovan'ın, 23 Eylül'de oynanan Le Havre karşılaşması sonrası kullandığı "Amatör takım mı yoksa A takımın mı başındayım, daha onu bile bilmiyorum. Elimde 15 oyuncu var, başka çare yok. Sonradan oyuncu alındı ama çoğu yüzde 100 hazır değil. İlk başta 20 oyuncum vardı ancak bazıları şimdi amatörde bile oynamıyor." ifadeleri, kulüp yönetiminin tepkisini çekmişti.

Moldovan, Fransa'nın Nantes takımında forma giydiği 2001 yılında, hem lig hem de Fransa Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.