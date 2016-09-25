 Yeni transferler Topuk’a bayıldı – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Yeni transferler Topuk’a bayıldı

    Yeni transferler Topuk’a bayıldı
    Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Kadın Voleybol Takımı'nda yeni transferler Natalia Zilio Pereira ve Nootsara Tomkom tesislere hayran kaldı. İkili, temiz hava yemekler, antrenman sahalarını çok beğendiklerini kaydetti.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:42
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