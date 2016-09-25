 Van Persie idmanda! – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Van Persie idmanda!

    Van Persie idmanda!
    Son bir haftadır takımla çalışmalara katılmayan Robin van Persie, dün akşamki antrenmanda arkadaşlarına katlıdı. İdman öncesi Advocaat tarafından maç kadrosuna alınmaması beklenen Hollandalı yıldızın bu son hareketi sonrası hocasının kararı bekleniyor. Sakatlığı süren Fernandao maçta forma giyemeyecek.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
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