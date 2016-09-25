Van Persie idmanda!

Son bir haftadır takımla çalışmalara katılmayan Robin van Persie, dün akşamki antrenmanda arkadaşlarına katlıdı. İdman öncesi Advocaat tarafından maç kadrosuna alınmaması beklenen Hollandalı yıldızın bu son hareketi sonrası hocasının kararı bekleniyor. Sakatlığı süren Fernandao maçta forma giyemeyecek.