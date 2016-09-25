 Sow’a yeniden milli davet geldi – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Sow’a yeniden milli davet geldi

    Sow’a yeniden milli davet geldi
    Kanarya'nın Senegalli golcüsü Moussa Sow uzun bir aranın ardından milli takıma davet edildi. 2018 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Yeşil Burun Adaları'na karşı 8 Ekim'de oynayacak maçın aday kadrosuna çağırılan Sow, 2015'ten beri milli formayı giymiyordu.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:38
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