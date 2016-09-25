 Manchester’dan farklı tarife: 4-1 – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Manchester’dan farklı tarife: 4-1

    Manchester’dan farklı tarife: 4-1
    'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, 'in 6. hafta maçında son şampiyon Leicester City'yi 4-1 yendi. Aldığı 2 yenilginin ardından beklenen patlamayı yapan Şeytanlar, tüm golleri ilk yarıda attı. Mücadelede Smalling, Mata, Rashford ve Pogba ile sonuca giden ManU, ligde 12 puanda.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:40
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