Lens parladı

Geçen hafta Kasımpaşa maçında atılan 5 golün 2'sine asistleriyle imza atan Lens, Gaziantepspor karşısında da etkili oldu.

Fenerbahçe'nin kazandığı iki golde de duran topu kullanan isim olan Lens, hanesine 2 asist daha yazdırdı. Emenike ve De Souza'nın kafayla attıkları gollerin ortasını yapan Lens, 3. maçında 4. asistini yaptı.