 Lens parladı – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    parladı

    Lens parladı

    'nin yeni transferi Jeremain , asistlerine devam etti.

    Geçen hafta maçında atılan 5 golün 2'sine asistleriyle imza atan , karşısında da etkili oldu.

    'nin kazandığı iki golde de duran topu kullanan isim olan Lens, hanesine 2 asist daha yazdırdı. Emenike ve De Souza'nın kafayla attıkları gollerin ortasını yapan Lens, 3. maçında 4. asistini yaptı.

    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:53
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