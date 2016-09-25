Kırmızı saçın uğuru
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emenike, Gaziantepspor maçında da etkili futbolunu sürdürdü. Yeni imajıyla dikkat çeken yıldız isim Kadıköy'deki maçta da gol atmayı başardı
Sezona çok iyi başlayıp UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Monaco'ya iki maçta 3 gol atan Emenike, 5 maçlık suskunluğunu geçen hafta bozmuştu.
Kasımpaşa karşısında 1 gol atıp 2 asist yapan Emenike, Gaziantepspor maçını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 22. dakikasında perdeyi açan golü kaydeden Emenike, bu sezon toplamda gol sayısını 5'e çıkardı.
De Souza'nın Kadıköy'de ilk lig golü
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, ligde Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
Karşılaşmanın 86. dakikasında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren De Souza, daha önce ligde deplasmandaki Kasımpaşa maçlarında iki gole imza atmıştı.
De Souza, geçen hafta Kasımpaşa'dan sonra bu hafta da Gaziantepspor ağlarını havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 5 hole ulaşan De Souza, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon Kadıköy'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına 2 gol atmayı başarmıştı
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:02
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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