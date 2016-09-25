Kırmızı saçın uğuru

Sezona çok iyi başlayıp UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Monaco'ya iki maçta 3 gol atan Emenike, 5 maçlık suskunluğunu geçen hafta bozmuştu.

Kasımpaşa karşısında 1 gol atıp 2 asist yapan Emenike, Gaziantepspor maçını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 22. dakikasında perdeyi açan golü kaydeden Emenike, bu sezon toplamda gol sayısını 5'e çıkardı.

De Souza'nın Kadıköy'de ilk lig golü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, ligde Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 86. dakikasında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren De Souza, daha önce ligde deplasmandaki Kasımpaşa maçlarında iki gole imza atmıştı.

De Souza, geçen hafta Kasımpaşa'dan sonra bu hafta da Gaziantepspor ağlarını havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe formasıyla toplamda 5 hole ulaşan De Souza, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon Kadıköy'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına 2 gol atmayı başarmıştı