 Kırmızı saçın uğuru – Fotomaç – 25 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kırmızı saçın uğuru

    Kırmızı saçın uğuru

    'nin Nijeryalı futbolcusu , maçında da etkili futbolunu sürdürdü. Yeni imajıyla dikkat çeken yıldız isim Kadıköy'deki maçta da gol atmayı başardı

    Sezona çok iyi başlayıp Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Monaco'ya iki maçta 3 gol atan , 5 maçlık suskunluğunu geçen hafta bozmuştu.

    karşısında 1 gol atıp 2 asist yapan Emenike, maçını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 22. dakikasında perdeyi açan golü kaydeden Emenike, bu sezon toplamda gol sayısını 5'e çıkardı.

    De Souza'nın Kadıköy'de ilk lig golü
    'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, ligde Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

    Karşılaşmanın 86. dakikasında 'ye galibiyeti getiren De Souza, daha önce ligde deplasmandaki Kasımpaşa maçlarında iki gole imza atmıştı.

    De Souza, geçen hafta Kasımpaşa'dan sonra bu hafta da Gaziantepspor ağlarını havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

    Fenerbahçe formasıyla toplamda 5 hole ulaşan De Souza, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon Kadıköy'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına 2 gol atmayı başarmıştı

    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kırmızı saçın uğuru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle