 Kiev’in Lens’le başı dertte – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kiev’in ’le başı dertte

    Kiev’in Lens’le başı dertte
    Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, 2013'te 9 milyon euro'ya 'den transfer ettiği 'in taksitlerini hâlâ ödüyor. O dönem Hollandalı futbolcuyu 9 milyon euro'ya alan Kiev, PSV'ye 1 milyon daha ödeme yaptı. Kalan birkaç milyon euro'nun da taksitle ödeneceği bildirildi. Lens, Kiev'den 'e oradan da 'ye geldi.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:36
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