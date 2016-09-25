 Kartal 484 gün sonra – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kartal 484 gün sonra

    Kartal 484 gün sonra
    Teknik Direktörü İsmail Kartal, 484 gün sonra Kadıköy'e bu sefer rakip olarak ayak basacak. 'de 2010-14 yılları arasında Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Kartal, 2014- 15 sezonunda ise sarı-lacivertlilerin teknik patronu olmuştu. Sezonu 2. bitiren Kartal'ın görevine lig bitimiyle son verildi.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:48
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