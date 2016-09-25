 Kadıköy'de ilk galibiyet – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kadıköy'de ilk galibiyet

    Kadıköy'de ilk galibiyet

    Sarı-lacivertliler, Toto Süper Lig'in 5. haftasında 'u 2-1 yenerek bu sezon sahasında ilk 3 puanını aldı

    , Toto Süper Lig'in 5. haftasında 'u 2-1 yenerek bu sezon sahasında ilk 3 puanını aldı.

    Sarı-lacivertliler, bu sezon seyircisi önünde çıktığı 3. lig maçında ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Kayserispor'la 3-3 berabere kalıp 'a 1-0 yenilen , iki maç aradan sonra Kadıköy'de galip geldi.

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında çok sayıda pozisyona giren sarı-lacivertliler, bunlardan sadece birini değerlendirdi ve 22. dakikada Emmanuel Emenike'nin golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

    İkinci yarıda temposu düşen , 80. dakikada şok bir gol yedi. Gaziantepspor'un Nabil Ghilas'la bulduğu gol sevinci çok sürmedi. Sarı-lacivertliler 86. dakikada Josef de Souza'nın golüyle 3 puanı zor da olsa hanesine yazdırdı.

    Bu galibiyetle Fenerbahçe 5. hafta sonunda puanını 7'ye yükseltirken, Gaziantepspor 5 puanda kaldı.

    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:46
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