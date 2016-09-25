Kadıköy'de ilk galibiyet

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantepspor'u 2-1 yenerek bu sezon sahasında ilk 3 puanını aldı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon seyircisi önünde çıktığı 3. lig maçında ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Kayserispor'la 3-3 berabere kalıp Bursaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, iki maç aradan sonra Kadıköy'de galip geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında çok sayıda pozisyona giren sarı-lacivertliler, bunlardan sadece birini değerlendirdi ve 22. dakikada Emmanuel Emenike'nin golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda temposu düşen Fenerbahçe, 80. dakikada şok bir gol yedi. Gaziantepspor'un Nabil Ghilas'la bulduğu gol sevinci çok sürmedi. Sarı-lacivertliler 86. dakikada Josef de Souza'nın golüyle 3 puanı zor da olsa hanesine yazdırdı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe 5. hafta sonunda puanını 7'ye yükseltirken, Gaziantepspor 5 puanda kaldı.