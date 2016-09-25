Kadıköy'de ilk galibiyet
Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantepspor'u 2-1 yenerek bu sezon sahasında ilk 3 puanını aldı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantepspor'u 2-1 yenerek bu sezon sahasında ilk 3 puanını aldı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon seyircisi önünde çıktığı 3. lig maçında ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Kayserispor'la 3-3 berabere kalıp Bursaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, iki maç aradan sonra Kadıköy'de galip geldi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında çok sayıda pozisyona giren sarı-lacivertliler, bunlardan sadece birini değerlendirdi ve 22. dakikada Emmanuel Emenike'nin golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıda temposu düşen Fenerbahçe, 80. dakikada şok bir gol yedi. Gaziantepspor'un Nabil Ghilas'la bulduğu gol sevinci çok sürmedi. Sarı-lacivertliler 86. dakikada Josef de Souza'nın golüyle 3 puanı zor da olsa hanesine yazdırdı.
Bu galibiyetle Fenerbahçe 5. hafta sonunda puanını 7'ye yükseltirken, Gaziantepspor 5 puanda kaldı.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:46
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
Kadıköy'de ilk galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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