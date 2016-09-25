İsmail Kartal: “Benim sevincim kalbimdedir”
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Sevinçler belli edersiniz, etmezsiniz. Ben çok sevinçlerimi abartan biri değilim. Gol attık. Benim sevincim kalbimdedir” dedi.
İlk yarının bekledikleri gibi olmadığını belirten Kartal, "İkinci yarı yaptığımız değişiklerle topun bizde olmasını sağladık. Cesur futbol oynamaya çalıştık. 1-0 gerideyken böylesine güçlü bir takıma karşı golü de bulduk. Oyunun son bölümünde pozisyonları değerlendiremedik. İki duran toptan gol yedik. Geçen haftada aynı golü yedik. Şansızlık mı, başka bir şey mi diyelim. Bunla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İkinci yarıdaki oyundan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Bursaspor maçı hazırlıklarına başlayacağız" şeklinde konuştu.
"Benim sevincim kalbimdedir"
Gaziatepspor'un bulduğu gole sevinmediği yönündeki soruya Kartal, "Sevinçler belli edersiniz, etmezsiniz. Ben sevinçlerimi abartan biri değilim. Gol attık. Benim sevincim kalbimdedir" diye cevap verdi.
Takımda stoper sıkıntısı çektiklerinin altını çizen İsmail Kartal, "Sağ bekten bir tane orjinal stoper var. Bir de Musa var. Son günü aldığımız, yeni gelen arkadaşlarımız var. İki tane sakat oyuncumuz var. Barış iyi oyun çıkardık. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
"Ailecek Fenerbahçeliyiz"
Kendisinin Fenerbahçeli olduğunu dünyanın bildiğini vurgulayan Kartal, "Futbolda bunları aşmamız gerekiyor. Ben samimi bir şekilde söyledim. Ailecek Fenerbahçeliyiz. Gaziantepspor'un teknik direktörüyüm. İyi yerlerde olabilmesi için çalışıyorum. İki cümleyi ayırıp algı yapanları kınıyorum" dedi.
"Fenerbahçe'nin zamanı var"
Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Yeni oyuncuları ve teknik direktörleri var. Takımın zamana ihtiyacı var" dedi.
"Heyecanım fazlaydı"
İlk defa rakip olarak bu statta oynadığını söyleyen Teknik Direktör Kartal, "Uzun yıllarım bu stada geçti. İlk defa antrenör olarak sahaya çıktım. Heyecanım fazlaydı. Gaziantepspor'un başarısı için uğraşıyorum. Elimden geleninin en iyisini yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:29
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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