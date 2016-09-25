 Fener seri peşinde – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Fener seri peşinde

    Fener seri peşinde

    Kasımpaşa galibiyetiyle kendine gelen Kanarya, Kadıköy’de G.Antep’i ağırlıyor.

    Toto Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Kadıköy'de Gaziantepspor'u konuk edecek. İlk 3 haftada sadece 1 puan alarak tarihinin en kötü başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, geçen hafta Kasımpaşaspor'u 5-1 yenerek galibiyetle tanışmıştı. Kanarya'da hedef 'u da devirerek çıkışa geçmek. Bu sezon sahasında Kayserispor'la 3-3 berabere kalıp Bursaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda da siftah yaparak taraftarını bu kez sevindirmek istiyor. Konuk Gaziantepspor ligin ilk 4 haftasında 4 puan topladı.

    Dick Advocaat'ın 'u 5-1 yenen kadroyu bu akşam da aynen sahaya sürmesi bekleniyor. Hollandalı teknik adam sadece sağ bekte Gregory van der Wiel ve Şener Özbayraklı arasında tercih yapacak. Orta sahada geçen hafta başarılı olan Mehmet Topal, Ozan Tufan, Josef üçlüsü yerini korurken, forvet hattı yine Jeremain Lens, Volkan Şen ve Emenike'den oluşacak.


    Emre BOL
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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