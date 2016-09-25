Daha fazlasını istiyorum
Hollandalı teknik direktör, futbolcularının performansını artırmak için onlarla ilgilenip bire bir görüşmeler yapıyor. Artı ve eksilerini anlatan Advocaat, oyuncularından yapabileceklerinin hep daha fazlasını istiyor.
BİRE BİR GÖRÜŞÜYOR
Advocaat'ın antrenmanlardaki bu özel ilgisiyle futbolcuların performanslarındaki yükseliş gözden kaçmıyor. Tecrübeli teknik adam, takım bütünlüğünü yakalamaya başlayan sarı-lacivertlilerde antrenman sonraları da futbolcuları ile konuşup artı ve eksilerini de anlatıyor. Hollandalı'nın talebeleriyle yaptığı görüşmelerde kullandığı motivasyon kelimeleri ise 'daha fazla...'
TATLI DİLLE ANLATIYOR
Başarının kilidi olarak bu kalıbı dilinden düşürmeyen Advocaat; Emenike'ye "Gol atmayı daha fazla düşün", Volkan Şen'e "Daha fazla dikine oyna", Lens'e "Ceza alanına daha fazla gir", Ozan'a "Daha fazla sorumluluk al", Topal ve Josef'e "Daha fazla ileri çıkın", Wiel ile Hasan Ali'ye de "Daha fazla orta yapın" diyerek isteklerini bildiriyor. Advocaat, hep 'daha fazlasını' istediği oyuncularına tatlı dil kullanmayı da ihmal etmiyor.
OSMANLISPOR ADVOCAAT'IN GÖZ HAPSİNDE
Dick Advocaat, ligdeki diğer rakiplerini de gözden kaçırmıyor! Hollandalı teknik adam, gelecek hafta deplasmanda karşılaşacakları Osmanlıspor'u dünkü Başakşehir maçında izledi. Hasan Çetinkaya ile birlikte 2-2 biten mücadeleyi tribünden takip edip bol bol not tutan sarı-lacivertli teknik adamın, Ankara temsilcisinin Umar ve Ndiaye gibi hızlı oyuncularını dikkatle izlediği belirtildi.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:26
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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