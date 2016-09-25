 Daha fazlasını istiyorum – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Daha fazlasını istiyorum

    Daha fazlasını istiyorum

    Hollandalı teknik direktör, futbolcularının performansını artırmak için onlarla ilgilenip bire bir görüşmeler yapıyor. Artı ve eksilerini anlatan Advocaat, oyuncularından yapabileceklerinin hep daha fazlasını istiyor.

    'de bugün oynanacak Gaziantepspor karşılaşması öncesi teknik direktör Dick Advocaat, futbolcularına maçın önemini anlatıyor. Sarı-lacivertli futbolcular ile tek tek ilgilenen Hollandalı teknik adam, takımın öz güvenini yukarı çekmek için yoğun çaba harcarken, bu çalışmalar da meyvelerini veriyor.

    BİRE BİR GÖRÜŞÜYOR
    Advocaat'ın antrenmanlardaki bu özel ilgisiyle futbolcuların performanslarındaki yükseliş gözden kaçmıyor. Tecrübeli teknik adam, takım bütünlüğünü yakalamaya başlayan sarı-lacivertlilerde antrenman sonraları da futbolcuları ile konuşup artı ve eksilerini de anlatıyor. Hollandalı'nın talebeleriyle yaptığı görüşmelerde kullandığı motivasyon kelimeleri ise 'daha fazla...'

    TATLI DİLLE ANLATIYOR
    Başarının kilidi olarak bu kalıbı dilinden düşürmeyen Advocaat; Emenike'ye "Gol atmayı daha fazla düşün", Volkan Şen'e "Daha fazla dikine oyna", Lens'e "Ceza alanına daha fazla gir", Ozan'a "Daha fazla sorumluluk al", Topal ve Josef'e "Daha fazla ileri çıkın", Wiel ile Hasan Ali'ye de "Daha fazla orta yapın" diyerek isteklerini bildiriyor. Advocaat, hep 'daha fazlasını' istediği oyuncularına tatlı dil kullanmayı da ihmal etmiyor.

    OSMANLISPOR ADVOCAAT'IN GÖZ HAPSİNDE
    Dick Advocaat, ligdeki diğer rakiplerini de gözden kaçırmıyor! Hollandalı teknik adam, gelecek hafta deplasmanda karşılaşacakları Osmanlıspor'u dünkü Başakşehir maçında izledi. Hasan Çetinkaya ile birlikte 2-2 biten mücadeleyi tribünden takip edip bol bol not tutan sarı-lacivertli teknik adamın, Ankara temsilcisinin Umar ve Ndiaye gibi hızlı oyuncularını dikkatle izlediği belirtildi.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
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