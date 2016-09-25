 Artık özgürüz – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Artık özgürüz

    Artık özgürüz

    “Hoca, Ozan ve bana daha fazla özgürlük tanıdı. Bu sezon daha fazla şut atacağım. Beni daha fazla önde görebileceksiniz”

    'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, FB TV'de 'Günün Röportajı' programına konuk oldu. 27 yaşındaki oyuncu, önemli açıklamalar yaptı. İşte Josef'ten inciler:
    -Gaziantep maçı kolay olmayacak. Her şeyi yapacağız. İlk golü biz atalım ki hem biz, hem de taraftarlarımız daha rahat etsin.
    - maçında benim gol atmamdan çok galibiyet önemliydi. Takım halinde özgüven kazandık.
    -Son maçta hocamız, Ozan'la benim biraz daha hücuma katılmamı istedi. Topal geride kalırken, Ozan ve bana daha fazla özgürlük tanıdı.

    AVRUPA, BREZİLYA'YI GEÇTİ
    Bu sezon çok daha fazla şut atacağım. Taraftar ve hoca benden bunu istiyor. Beni daha fazla önde görebileceksiniz. Gollerle de 'ye katkı sağlamak istiyorum.
    -Çocukken Ronaldo ve Rivaldo'yu izleyip, forvet oynamak istiyordum. Ama sonra yeteneklerim doğrultusunda defansif orta saha oynadım.
    -En beğendiğim 5 Brezilyalı oyuncu Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Rivaldo ve Kaka.
    -Brezilya'da çok yetenekli oyuncu var ama son yılarda Avrupa futbolu taktiksel olarak öne çıktı

    TARAFTAR İNANSIN
    "Taraftarımız bize inanmaya devam etsin. Seyirci statta yoksa keyif de yok. Desteklerini bekliyoruz. Onların mutlulukları için Fenerbahçe'yi tekrar şampiyonluğa taşımak için her şeyi yapacağız."

    3'TE 3 YAPACAĞIZ
    Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetin önemli olduğunu belirten Josef, "Bu hafta bizi bekleyen zorluk oranı yüksek 3 maç (G.Antep, , Osmanlı) var. Geçen hafta edindiğimiz özgüvenle 3 maçı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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