Artık özgürüz
“Hoca, Ozan ve bana daha fazla özgürlük tanıdı. Bu sezon daha fazla şut atacağım. Beni daha fazla önde görebileceksiniz”
-Gaziantep maçı kolay olmayacak. Her şeyi yapacağız. İlk golü biz atalım ki hem biz, hem de taraftarlarımız daha rahat etsin.
-Kasımpaşa maçında benim gol atmamdan çok galibiyet önemliydi. Takım halinde özgüven kazandık.
-Son maçta hocamız, Ozan'la benim biraz daha hücuma katılmamı istedi. Topal geride kalırken, Ozan ve bana daha fazla özgürlük tanıdı.
AVRUPA, BREZİLYA'YI GEÇTİ
Bu sezon çok daha fazla şut atacağım. Taraftar ve hoca benden bunu istiyor. Beni daha fazla önde görebileceksiniz. Gollerle de Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum.
-Çocukken Ronaldo ve Rivaldo'yu izleyip, forvet oynamak istiyordum. Ama sonra yeteneklerim doğrultusunda defansif orta saha oynadım.
-En beğendiğim 5 Brezilyalı oyuncu Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Rivaldo ve Kaka.
-Brezilya'da çok yetenekli oyuncu var ama son yılarda Avrupa futbolu taktiksel olarak öne çıktı
TARAFTAR İNANSIN
"Taraftarımız bize inanmaya devam etsin. Seyirci statta yoksa keyif de yok. Desteklerini bekliyoruz. Onların mutlulukları için Fenerbahçe'yi tekrar şampiyonluğa taşımak için her şeyi yapacağız."
3'TE 3 YAPACAĞIZ
Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetin önemli olduğunu belirten Josef, "Bu hafta bizi bekleyen zorluk oranı yüksek 3 maç (G.Antep, Feyenoord, Osmanlı) var. Geçen hafta edindiğimiz özgüvenle 3 maçı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:05
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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