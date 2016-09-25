Advocaat'tan Van Persie açıklaması
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantepspor'u sahasında 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, "Son anlarda golü bulmamız sonucu iyi hale getirdi. Bu oyunla galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.
İlk yarıda şikayet edeceği bir noktanın olmadığını ve iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Hollandalı teknik adam, "Hücum futbolu oynadık. Etkiliydik. Herkes oynadığımız oyundan keyif aldı. İlk yarıda tek eksiğimiz bir gol atmamızdı. Bundan ders almalıyız. İlk yarıda ikinci, üçüncü gol için çok fazla efor sarf ettik. Bu da bizi sıkıntıya soktu. İkinci yarı rakibin daha iyi oynaması normaldir, çünkü, kaybedecek bir şeyleri yoktu. Çok da fazla pozisyona giremediler, attıkları gol bizim bireysel hatamızdan geldi. Son anlarda golü bulmamız sonucu iyi hale getirdi. Bu oyunla galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
İlk 3 haftada 1 puan aldıkları dönemde de sezon sonunu işaret ettiğini anlatan Advocaat, "Kupalar sezon sonu kazanılır. Son iki maçta 6 puan almış olmamız güzel. 5 maç geride kaldı ve her şey bizim elimizde." ifadesini kullandı.
"VAN PERSİE HAZIR DEĞİL. CHAHECHOUHE ŞANS BEKLEYECEK"
Hollandalı çalıştırıcı, sarı-lacivertli futbolcu Robin van Persie'nin oynamak için hazır olmadığını belirtti.
Van Persie'nin hazır olduğu zaman forma giyeceğini aktaran Advocaat, "Van Persie hazır değil. Oynaması için hazır olmalı. Şu anda fiziksel kondisyonerimizle çalışıyor. Daha iyi bir form durumuna girebilmek için elinden geleni yapıyor. Bu biraz da zaman meselesi." açıklamasını yaptı.
Tecrübeli teknik direktör, sezon başında kadroya dahil edilen Aatıf Chahechouhe'nın istediği durumda olmadığını anlatarak, "Aatıf'ın şans geleceği günü beklemesi lazım. Şu an o doğru formda değil. Bu iş böyledir. Diğer oyunculardan daha iyi olduğuna bizi ikna etmeli. Şu ana kadar bunu yapamadı. Umarım şans ona da gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Rakipleri analiz eden eski Fenerbahçeli futbolculardan kurulu bir ekibinin olduğunun altını çizen Advocaat, şunları kaydetti:
"Gerçek bir Fenerbahçe ekibiyle çalışıyoruz. Rakipleri izleyen araştırma ekibimizin tamamı eski futbolcularımızdan oluşuyor. Her türlü bilgiyi onlardan alıyoruz."
Kötü gittikleri sezonun ilk 3 haftasında da rakiplerden daha iyi olduklarını vurgulayan Advocaat, taraftarın zamanla iyi futbolu seyretmek için tribünleri dolduracağını dile getirdi.
BASIN TOPLANTISINI YARDIMCILAR DA İZLEDİ
Advocaat'ın basın toplantısını yardımcıları Cornelis Geert Aaldrik Pot ve Marinus Antonius Been de izledi.
Hollandalı teknik adam, basın toplantısına geldiğinde gazetecilerin bulunduğu bölümde yardımcılarını görünce neşeli bir sohbet yaşandı.
Advocaat basın mensuplarına dönüp yardımcılarını göstererek, "İki yardımcımın burada oturmasına izin veriliyor mu? Bir şeyler öğrensinler o zaman." ifadesini kullanması basın toplantı odasında gülüşmelere yol açtı.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:49
- Cavanda ile yola devam
Toplam 6
Yorum
ferhat bncede cavanda cok iyi sabri gönderilmelı lınnes cavandanın yedegi
- "Şans değil yetenek"
Toplam 1
Yorum
Eses Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için gururluyuz.
- Katar gibiydi
Toplam 44
Yorum
GS hahahaha dembaba ya futbolu unutmuş yada yanlış bi macı izletmişler ona ben ilk yarıyı izledigimde GS sürekli gol kaçırıyordu ikinci yarı gs 2 0 ın üstüne yatmayı düşününce defans yapmayı becremeyen gs golü yedi panikledi ardındanda 2nciyi yedi dembaba bjkyi övüpgs yi yericem diye bukadar atmasyon yapılmaz :D gs skoru korumanın peşine düşmese 1 2 tane daha atardı bjk ye oda rikerinkin beceriksizliği yada tecrübesizliği dembaba boş konuşmussun
Advocaat'tan Van Persie açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.