Advocaat'tan Van Persie açıklaması

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Advocaat , ilk yarıda çok iyi oynadıklarını belirterek, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İlk yarıda şikayet edeceği bir noktanın olmadığını ve iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Hollandalı teknik adam, "Hücum futbolu oynadık. Etkiliydik. Herkes oynadığımız oyundan keyif aldı. İlk yarıda tek eksiğimiz bir gol atmamızdı. Bundan ders almalıyız. İlk yarıda ikinci, üçüncü gol için çok fazla efor sarf ettik. Bu da bizi sıkıntıya soktu. İkinci yarı rakibin daha iyi oynaması normaldir, çünkü, kaybedecek bir şeyleri yoktu. Çok da fazla pozisyona giremediler, attıkları gol bizim bireysel hatamızdan geldi. Son anlarda golü bulmamız sonucu iyi hale getirdi. Bu oyunla galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

İlk 3 haftada 1 puan aldıkları dönemde de sezon sonunu işaret ettiğini anlatan Advocaat, "Kupalar sezon sonu kazanılır. Son iki maçta 6 puan almış olmamız güzel. 5 maç geride kaldı ve her şey bizim elimizde." ifadesini kullandı.

"VAN PERSİE HAZIR DEĞİL. CHAHECHOUHE ŞANS BEKLEYECEK"

Hollandalı çalıştırıcı, sarı-lacivertli futbolcu Robin van Persie'nin oynamak için hazır olmadığını belirtti.

Van Persie'nin hazır olduğu zaman forma giyeceğini aktaran Advocaat, "Van Persie hazır değil. Oynaması için hazır olmalı. Şu anda fiziksel kondisyonerimizle çalışıyor. Daha iyi bir form durumuna girebilmek için elinden geleni yapıyor. Bu biraz da zaman meselesi." açıklamasını yaptı.

Tecrübeli teknik direktör, sezon başında kadroya dahil edilen Aatıf Chahechouhe'nın istediği durumda olmadığını anlatarak, "Aatıf'ın şans geleceği günü beklemesi lazım. Şu an o doğru formda değil. Bu iş böyledir. Diğer oyunculardan daha iyi olduğuna bizi ikna etmeli. Şu ana kadar bunu yapamadı. Umarım şans ona da gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Rakipleri analiz eden eski Fenerbahçeli futbolculardan kurulu bir ekibinin olduğunun altını çizen Advocaat, şunları kaydetti:

"Gerçek bir Fenerbahçe ekibiyle çalışıyoruz. Rakipleri izleyen araştırma ekibimizin tamamı eski futbolcularımızdan oluşuyor. Her türlü bilgiyi onlardan alıyoruz."

Kötü gittikleri sezonun ilk 3 haftasında da rakiplerden daha iyi olduklarını vurgulayan Advocaat, taraftarın zamanla iyi futbolu seyretmek için tribünleri dolduracağını dile getirdi.

BASIN TOPLANTISINI YARDIMCILAR DA İZLEDİ

Advocaat'ın basın toplantısını yardımcıları Cornelis Geert Aaldrik Pot ve Marinus Antonius Been de izledi.

Hollandalı teknik adam, basın toplantısına geldiğinde gazetecilerin bulunduğu bölümde yardımcılarını görünce neşeli bir sohbet yaşandı.

Advocaat basın mensuplarına dönüp yardımcılarını göstererek, "İki yardımcımın burada oturmasına izin veriliyor mu? Bir şeyler öğrensinler o zaman." ifadesini kullanması basın toplantı odasında gülüşmelere yol açtı.