Aatif devre arası gidiyor

Advocaat'ın sistemine uymadığı için gözden çıkarılan Aatif'in devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Faslı futbolcu satışı için menajerlere kulüp bulması talimatı verilirken, talep edilen paranın 2.5 milyon euro olduğu bildirildi. Menajerler Aatif için daha yüksek bir rakama teklif getirebilirse alacakları yüzde de yükselecek.