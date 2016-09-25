 Aatif devre arası gidiyor – Fotomaç – 25 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Aatif devre arası gidiyor

    Aatif devre arası gidiyor
    Advocaat'ın sistemine uymadığı için gözden çıkarılan Aatif'in devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Faslı futbolcu satışı için menajerlere kulüp bulması talimatı verilirken, talep edilen paranın 2.5 milyon euro olduğu bildirildi. Menajerler Aatif için daha yüksek bir rakama teklif getirebilirse alacakları yüzde de yükselecek.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aatif devre arası gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle