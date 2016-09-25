 35 yıldır yenilmiyor – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    35 yıldır yenilmiyor

    35 yıldır yenilmiyor
    , ile Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya gelecek. Rakibine karşı galibiyet sayısında 40-11 önde olan Kanarya, İstanbul'da oynanan 30 maçın ise 26'sını kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Gaziantepspor deplasmanda tek galibiyetini 23 Mayıs 1981'de 1-0'lık skorla elde etti.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:50
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