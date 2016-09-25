3 terörist yakalandı
Şükrü Saracoğlu Stadı’nda maç günü eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda da keşif yapan teröristlerin adreslerinde çeşitli silahlar ve roket başlığı bulundu
Şükrü Saracoğlu Stadı'nda maç günü eylem hazırlıkları yapan üç terör örgütü mensubu yakalandı. Şüphelilerin Kadıköydeki stadın yanısıra Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda da keşif yaptıkları belirlendi. Teröristlerin adreslerinde Kalaşnikof silah ve roket başlığı ele geçirildi. Teröristlerin, Diyarbakır Lice kırsalından eylem için İstanbul'a gönderildikleri ve şehrin çeşitli noktalarında bir süredir eylem hazırlıklarını sürdürdükleri tespit edildi.
STATLARI FOTOĞRAFLAMIŞLAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 3 teröristin örgütten aldıkları talimat doğrultusunda İstanbul'a geldikleri ve Şükrü Saracoğlu Stadı ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda keşif yaptıkları belirlendi. Teröristlerin fotoğraf ve görüntü çektikleri anlar ise güvenlik kamera görüntüleri ile saptandı. İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin adreslerinde eylemde kullanılması planlanan bazı malzemelerle, Kalaşnikof otomatik silah ve roket başlığı bulundu.
TUTUKLANDILAR
Adliyeye sevk edilen üç terörist, savcılıktaki işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlikçe terör örgütü üyesi olmak suçlaması kapsamında tutuklanmalarına karar verilen üç şüpheli cezaevine konuldu.
İTİRAF ETTİLER
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Sipan K. suçunu itiraf etti. Statlarda ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde keşifler yaptığını itiraf ederken maç günü de Çevik Kuvvet polisine yönelik eylem planladıklarını, eylem planları ile ilgili kırsaldaki örgüt yöneticilerini bilgilendirdiğini, eylemi gerçekleştiremeden polise yakalandıklarını kaydetti.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:52
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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