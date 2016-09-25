 3 terörist yakalandı – Fotomaç – 25 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    3 terörist yakalandı

    3 terörist yakalandı

    Stadı’nda maç günü eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda da keşif yapan teröristlerin adreslerinde çeşitli silahlar ve roket başlığı bulundu

    Stadı'nda maç günü eylem hazırlıkları yapan üç terör örgütü mensubu yakalandı. Şüphelilerin Kadıköydeki stadın yanısıra Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda da keşif yaptıkları belirlendi. Teröristlerin adreslerinde Kalaşnikof silah ve roket başlığı ele geçirildi. Teröristlerin, Diyarbakır Lice kırsalından eylem için İstanbul'a gönderildikleri ve şehrin çeşitli noktalarında bir süredir eylem hazırlıklarını sürdürdükleri tespit edildi.

    STATLARI FOTOĞRAFLAMIŞLAR
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 3 teröristin örgütten aldıkları talimat doğrultusunda İstanbul'a geldikleri ve Şükrü Saracoğlu Stadı ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda keşif yaptıkları belirlendi. Teröristlerin fotoğraf ve görüntü çektikleri anlar ise güvenlik kamera görüntüleri ile saptandı. İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin adreslerinde eylemde kullanılması planlanan bazı malzemelerle, Kalaşnikof otomatik silah ve roket başlığı bulundu.

    TUTUKLANDILAR
    Adliyeye sevk edilen üç terörist, savcılıktaki işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlikçe terör örgütü üyesi olmak suçlaması kapsamında tutuklanmalarına karar verilen üç şüpheli cezaevine konuldu.

    İTİRAF ETTİLER
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Sipan K. suçunu itiraf etti. Statlarda ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde keşifler yaptığını itiraf ederken maç günü de Çevik Kuvvet polisine yönelik eylem planladıklarını, eylem planları ile ilgili kırsaldaki örgüt yöneticilerini bilgilendirdiğini, eylemi gerçekleştiremeden polise yakalandıklarını kaydetti.

    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 11:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3 terörist yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle