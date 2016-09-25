3 terörist yakalandı

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda maç günü eylem hazırlıkları yapan üç terör örgütü mensubu yakalandı. Şüphelilerin Kadıköydeki stadın yanısıra Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda da keşif yaptıkları belirlendi. Teröristlerin adreslerinde Kalaşnikof silah ve roket başlığı ele geçirildi. Teröristlerin, Diyarbakır Lice kırsalından eylem için İstanbul'a gönderildikleri ve şehrin çeşitli noktalarında bir süredir eylem hazırlıklarını sürdürdükleri tespit edildi.

STATLARI FOTOĞRAFLAMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 3 teröristin örgütten aldıkları talimat doğrultusunda İstanbul'a geldikleri ve Şükrü Saracoğlu Stadı ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda keşif yaptıkları belirlendi. Teröristlerin fotoğraf ve görüntü çektikleri anlar ise güvenlik kamera görüntüleri ile saptandı. İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin adreslerinde eylemde kullanılması planlanan bazı malzemelerle, Kalaşnikof otomatik silah ve roket başlığı bulundu.

TUTUKLANDILAR

Adliyeye sevk edilen üç terörist, savcılıktaki işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlikçe terör örgütü üyesi olmak suçlaması kapsamında tutuklanmalarına karar verilen üç şüpheli cezaevine konuldu.

İTİRAF ETTİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Sipan K. suçunu itiraf etti. Statlarda ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde keşifler yaptığını itiraf ederken maç günü de Çevik Kuvvet polisine yönelik eylem planladıklarını, eylem planları ile ilgili kırsaldaki örgüt yöneticilerini bilgilendirdiğini, eylemi gerçekleştiremeden polise yakalandıklarını kaydetti.