Persie’nin psikolojisi bozuldu

Sakatlığı nedeniyle sarı- lacivertlilerin dünkü çalışmasında da yer almayan Robin van Persie'nin bazı psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Sık sık sakatlanması nedeniyle morali dip yapan yıldız futbolcunun, idmanlara çıkamadığı için takımdan iyice koptuğu ve aidiyet duygusunu giderek kaybettiği vurgulandı. Hollandalı futbolcunun, "Yine mi sakatlanacağım" korkusunu ise bir türlü üzerinden atamadığı, bu durumun ruh sağlığına olumsuz etki yaptığı belirtildi.