 Hazır değilim – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Hazır değilim

    Hazır değilim

    Al Ahli'den kiralanan Senegalli golcü, bir yıl boyunca alt seviye bir ligde mücadele ettiğini belirterek, '' ligi zorlu ver sert. Fit görünüyorum ama öyle değil, idmanlarda bile zorlanıyorum. Birkaç hafta zamana ihtiyacım var'' dedi.

    Bir yıllık ayrılığın ardından kiralık olarak yeniden 'ye dönen Moussa Sow, forma giydiği Bursaspor, Zorya Luhansk ve maçlarında kendisinden bekleneni tam veremedi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, sonradan oyuna girip gol attığı Kasımpaşa maçında nispeten biraz daha öne çıktı ama bu performansını kendisine de beğendiremedi.

    BAE LİGİ DÜŞÜK SEVİYEDE
    Sow, 'ye her ne kadar fit gelmiş görünse de gerçeğin öyle olmadığını, kapasitesinin Süper Lig seviyesinin altta olduğunu kaydetti. Başarılı oyuncu, "Birleşik Arap Emirlikleri Ligi düşük seviyede bir lig. Ligi ise sert. Burada kora kor oynanıyor. Ben şu anda idmanlarda bile zorlanıyorum. Henüz Süper Lig seviyesinde değilim. Birkaç hafta zamana ihtiyacım var" dedi.

    BU GOL ZAMAN KAZANDIRDI
    Kasımpaşa'ya attığı golün önemli olduğunu vurgulayan Sow, "Geçmiş tecrübelerimden de çok iyi bildiğim gibi, birkaç hafta daha gol atamasaydım üzerimdeki baskı daha da artacaktı, olay çok farklı yerlere gidecekti. Bu golün zamanlaması benim için çok iyi oldu; tam hazır hale gelene kadar bana zaman kazandırdı" şeklinde konuştu.

    F.BAHÇE'YE GELDİM, LEVEL ATLADIM
    Al Ahli'den Fenerbahçe'ye dönüşünü "Level atladım" diye yorumlayan Sow, idman seviyesindeki artışın kendisini zorladığını ama yakında buna alışacağını söyledi. Senegalli yıldız, "Kimse merak etmesin, gollerimi sıralamaya başlayacağım" diye konuştu.


    Emre BOL
    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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