Hazır değilim
Al Ahli'den kiralanan Senegalli golcü, bir yıl boyunca alt seviye bir ligde mücadele ettiğini belirterek, ''Türkiye ligi zorlu ver sert. Fit görünüyorum ama öyle değil, idmanlarda bile zorlanıyorum. Birkaç hafta zamana ihtiyacım var'' dedi.
BAE LİGİ DÜŞÜK SEVİYEDE
Sow, Fenerbahçe'ye her ne kadar fit gelmiş görünse de gerçeğin öyle olmadığını, kapasitesinin Süper Lig seviyesinin altta olduğunu kaydetti. Başarılı oyuncu, "Birleşik Arap Emirlikleri Ligi düşük seviyede bir lig. Türkiye Ligi ise sert. Burada futbol kora kor oynanıyor. Ben şu anda idmanlarda bile zorlanıyorum. Henüz Süper Lig seviyesinde değilim. Birkaç hafta zamana ihtiyacım var" dedi.
BU GOL ZAMAN KAZANDIRDI
Kasımpaşa'ya attığı golün önemli olduğunu vurgulayan Sow, "Geçmiş tecrübelerimden de çok iyi bildiğim gibi, birkaç hafta daha gol atamasaydım üzerimdeki baskı daha da artacaktı, olay çok farklı yerlere gidecekti. Bu golün zamanlaması benim için çok iyi oldu; tam hazır hale gelene kadar bana zaman kazandırdı" şeklinde konuştu.
F.BAHÇE'YE GELDİM, LEVEL ATLADIM
Al Ahli'den Fenerbahçe'ye dönüşünü "Level atladım" diye yorumlayan Sow, idman seviyesindeki artışın kendisini zorladığını ama yakında buna alışacağını söyledi. Senegalli yıldız, "Kimse merak etmesin, gollerimi sıralamaya başlayacağım" diye konuştu.
Emre BOL
- 24 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:51
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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