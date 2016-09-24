"F.Bahçe'yi tekrar şampiyonluğa taşımak istiyoruz"

FB TV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan De Souza, Fenerbahçe'de kazanmanın dışında başka düşünce olamayacağını aktararak, "Fenerbahçe'yi tekrar şampiyonluğa taşımak istiyoruz. Umarım hep kazanarak yolumuza devam ederiz, şampiyonluk yolunda buna ihtiyacımız var." dedi.

Brezilyalı futbolcu Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor'la oynayacakları maçın kolay olmayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantepspor maçı bizim için kritik olacak. Kazanmak için her şeyi yapacağız. İlk golü biz atalım ki hem biz, hem de taraftarlarımız daha rahat etsin. Bu hafta bizi bekleyen zorluk derecesi yüksek üç maç var. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında edindiğimiz öz güvenle, takım içindeki hava daha iyi bir noktaya geldi ve oyuncuların birbirine olan inancı arttı."

"Gollerle Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum"

Josef de Souza, bu sezon hücumda daha etkili olacağını vurgulayarak "Taraftarlar ve hoca benden bunu istiyor. Beni daha fazla önde görebileceksiniz. Gollerle de Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Esas tercihim takım arkadaşlarıma pas verip, gole yardımcı olmak ama bu sezon çok daha fazla şut atacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli futbolcu, en verimli olduğu pozisyonun orta saha olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocukken hayalimiz futbolcu olmaktı. Ronaldo'yu ve Rivaldo'yu izliyorduk. Hepimiz onlar gibi forvet oynamak istiyorduk. Ben de sokakta maç yaparken ileride oynuyordum ama sonrasında forvet olamayacağınızı görüyorsunuz ve yetenekler doğrultusunda defansif orta saha oynadım. En verimli olduğum pozisyon orta saha. Rahat ettiğim alan takım arkadaşlarımı görmek ve pas verecek pozisyonda olmak."

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulunan De Souza, "Taraftarlarımız bize inanmaya devam etsin. Statta taraftarlar yoksa, keyif de yok. Desteklerini bekliyoruz. Onlara ihtiyacımız var. Onların mutlulukları için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.