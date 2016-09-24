"F.Bahçe'yi tekrar şampiyonluğa taşımak istiyoruz"
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Fenerbahçe'yi tekrar şampiyonluğa taşımak istediklerini söyledi.
FB TV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan De Souza, Fenerbahçe'de kazanmanın dışında başka düşünce olamayacağını aktararak, "Fenerbahçe'yi tekrar şampiyonluğa taşımak istiyoruz. Umarım hep kazanarak yolumuza devam ederiz, şampiyonluk yolunda buna ihtiyacımız var." dedi.
Brezilyalı futbolcu Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor'la oynayacakları maçın kolay olmayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantepspor maçı bizim için kritik olacak. Kazanmak için her şeyi yapacağız. İlk golü biz atalım ki hem biz, hem de taraftarlarımız daha rahat etsin. Bu hafta bizi bekleyen zorluk derecesi yüksek üç maç var. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında edindiğimiz öz güvenle, takım içindeki hava daha iyi bir noktaya geldi ve oyuncuların birbirine olan inancı arttı."
"Gollerle Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum"
Josef de Souza, bu sezon hücumda daha etkili olacağını vurgulayarak "Taraftarlar ve hoca benden bunu istiyor. Beni daha fazla önde görebileceksiniz. Gollerle de Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Esas tercihim takım arkadaşlarıma pas verip, gole yardımcı olmak ama bu sezon çok daha fazla şut atacağım." değerlendirmesinde bulundu.
Deneyimli futbolcu, en verimli olduğu pozisyonun orta saha olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"Çocukken hayalimiz futbolcu olmaktı. Ronaldo'yu ve Rivaldo'yu izliyorduk. Hepimiz onlar gibi forvet oynamak istiyorduk. Ben de sokakta maç yaparken ileride oynuyordum ama sonrasında forvet olamayacağınızı görüyorsunuz ve yetenekler doğrultusunda defansif orta saha oynadım. En verimli olduğum pozisyon orta saha. Rahat ettiğim alan takım arkadaşlarımı görmek ve pas verecek pozisyonda olmak."
Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulunan De Souza, "Taraftarlarımız bize inanmaya devam etsin. Statta taraftarlar yoksa, keyif de yok. Desteklerini bekliyoruz. Onlara ihtiyacımız var. Onların mutlulukları için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
- 24 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:50
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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