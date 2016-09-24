F.Bahçe'de Antep hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana Hollandalı futbolcu Robin van Persie de katıldı. Van Persie, 1 hafta sonra takımla çalıştı.

Sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı iki grup halinde pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü belirtildi. Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda Gaziantepspor'u konuk edecek.