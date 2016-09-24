 F.Bahçe'de Antep hazırlıkları tamamlandı – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    F.Bahçe'de Antep hazırlıkları tamamlandı

    F.Bahçe'de Antep hazırlıkları tamamlandı

    , Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın 'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana Hollandalı futbolcu Robin van Persie de katıldı. Van Persie, 1 hafta sonra takımla çalıştı.

    Sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı iki grup halinde pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü belirtildi. Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

    , yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda 'u konuk edecek.

    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:24
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