 Pelin enerji katacak – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Pelin enerji katacak

    Pelin enerji katacak
    Kadın basketbol takımının BOTAŞ'tan transfer ettiği Pelin Bilgiç, "F.Bahçe'den teklif almak harikaydı. Hedefime ulaştım. Takıma enerji vermek istiyorum" dedi.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:58
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