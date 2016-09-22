 Kaptan ateşi yaktı – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Kaptan ateşi yaktı

    Kaptan ateşi yaktı
    karşısında 5-1 kazanarak kötü gidişi bitiren F.Bahçe'de oynanan arzulu futbolun sırrı ortaya çıktı. Volkan Demirel'in maçtan önce tüm oyuncuları yemekte bir araya getirip, yaptığı konuşmayla ateşlediği öğrenildi. Kaptan'ın, "Bu forma çok değerli. Kıymetini bilelim" sözleri ile tek yürek olan Kanarya, gol olup yağdı.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:17
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