Kaptan ateşi yaktı

karşısında 5-1 kazanarak kötü gidişi bitirende oynanan arzulu futbolun sırrı ortaya çıktı.'in maçtan önce tüm oyuncuları yemekte bir araya getirip, yaptığı konuşmayla ateşlediği öğrenildi. Kaptan'ın, "Bu forma çok değerli. Kıymetini bilelim" sözleri ile tek yürek olan Kanarya, gol olup yağdı.