 Josef'in zaferi – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Josef'in zaferi

    Josef'in zaferi

    Eleştirildi, gözden çıkarıldığı söylendi, sakatlıkla boğuştu... Ancak o küsmedi... Çalışıp formayı aldı, Paşa’ya golünü atıp hocasının gözüne girmeyi başardı

    Kanarya'da şu an en mutlu kişilerden birisi Josef de Souza... maçında güzel oyununu bir golle süsleyen Brezilyalı futbolcu, kendisini yeniden kanıtlamanın keyfini sürüyor... Çok değil daha bir ay önce Josef için 'Gözden çıkarıldı, satılacak, bu yüzden kadroya bile alınmıyor' yorumları yapılıyordu.

    Ancak De Souza tüm bu olumsuz haber ve taraftarlardan gelen eleştirilere kulağını tıkadı, çalışmaya devam etti. Sakatlığını atlattıktan sonra formayı kapan sambacı, eski formunu tekrar yakalayıp, Kasımpaşa maçında golünü attı. Josef'in idmanlardaki çalışma azmi ve yükselen grafiği teknik direktör Dick Advocaat'ı da etkiledi. Hollandalı çalıştırıcının, tecrübeli oyuncunun azmini diğer futbolculara da örnek gösterdiği belirtilirken, bundan sonra ilk 11'de Josef De Souza'dan vazgeçmesinin zor olduğu ifade ediliyor.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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