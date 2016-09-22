 Hızlı ve öfkeli – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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HEPSİ
    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Hızlı ve öfkeli

    Hızlı ve öfkeli

    Dick Advocaat, takımın yeni oyun sistemini 'hızlı ' üzerine kurma kararı aldı.

    Geldiği günden bu yana orta sahaya bir 'beyin' arayan ve Salih Uçan ile Alper Potuk'u bu bölgede deneyen Hollandalı teknik adam, beklediği verimi alamayınca 10 numarasız futbolda karar kıldı. Emenike, Sow, Volkan Şen ve üzerine kurulacak yeni sistemde sarı-lacivertliler hızlı oynayan, orta sahayı çabuk geçen bir takım olacak. Josef, Mehmet Topal ve Ozan üçlüsünün orta sahadaki görevi rakip atakları kesip, topu direk bu dörtlüye ulaştırmak olacak.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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