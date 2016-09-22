 Feyenoord biletleri satışta – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    biletleri satışta

    Feyenoord biletleri satışta
    'nin Avrupa Ligi'nde ile oynayacağı maçın biletleri bugün satışa sunuluyor. 29 Eylül'de saat 22.05'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada fiyatlar şu şekilde belirlendi: Okul açık ve Migros tribünü 100 TL, Borajet tribünü ve Maraton Üst H-I Blok 140, Fenerium Alt H-I Blok 210, Fenerium Alt G Blok 250, Fenerium Alt F Blok 280, Fenerium Alt E Blok 300 TL. Biletler ilk iki gün sadece divan ve kongre üyelerine satılacak. Genel satış ise pazar günü başlayacak.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:17
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