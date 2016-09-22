Eski Kral’dan eser yok

Sakatlığı nedeniyle 1 ay daha oynayamayacağı belirtilen Jose Fernandao, 'gözden çıkarıldığı' haberleri ile moral olarak iyice çöktü. Samandıra'dan gelen haberler; eskiden antrenmanlara geldiğinde herkesle selamlaşıp, muhabbet eden, şakalaşan Brezilyalı golcünün son dönemde içine kapandığı yönünde... Fazla kiloları nedeniyle zaten başı dertte olan Fernandao'nun moralsizliğin etkisiyle daha da kilo aldığı ifade ediliyor.