 Eski Kral’dan eser yok – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Eski Kral’dan eser yok

    Eski Kral’dan eser yok
    Sakatlığı nedeniyle 1 ay daha oynayamayacağı belirtilen Jose Fernandao, 'gözden çıkarıldığı' haberleri ile moral olarak iyice çöktü. Samandıra'dan gelen haberler; eskiden antrenmanlara geldiğinde herkesle selamlaşıp, muhabbet eden, şakalaşan Brezilyalı golcünün son dönemde içine kapandığı yönünde... Fazla kiloları nedeniyle zaten başı dertte olan Fernandao'nun moralsizliğin etkisiyle daha da kilo aldığı ifade ediliyor.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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