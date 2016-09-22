 Blind Fenerliler’i çağırmadı – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Blind Fenerliler’i çağırmadı

    Blind Fenerliler’i çağırmadı
    Hollanda A Milli Takımı'nın, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında yapacağı Belarus ve Fransa maçlarının aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Danny Blind, forması giyen Robin van Persie, Van der Wiel ve Jeremain Lens'i 29 kişilik aday kadroya çağırmadı
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:18
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