 Bize iletilmedi – Fotomaç – 22 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bize iletilmedi

    Bize iletilmedi
    Devre arasında yeniden kiraya verileceği iddia edilen Salih Uçan'ın menajeri Ömer Koray Uzun, kendilerine böyle bir bilgi gelmediğini söyledi. Uzun, "Bu tip haberler yazılıyor ama şu an böyle bir durum söz konusu değil. Salih çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor" açıklamasını yaptı. Sezona iyi başlayan Uçan, Advocaat'ın gelişiyle yedeğe düşmüştü.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bize iletilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle