Bize iletilmedi

Devre arasında yeniden kiraya verileceği iddia edilen Salih Uçan'ın menajeri Ömer Koray Uzun, kendilerine böyle bir bilgi gelmediğini söyledi. Uzun, "Bu tip haberler yazılıyor ama şu an böyle bir durum söz konusu değil. Salih çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor" açıklamasını yaptı. Sezona iyi başlayan Uçan, Advocaat'ın gelişiyle yedeğe düşmüştü.