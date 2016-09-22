 Basketbolda rakip Kuban – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Basketbolda rakip Kuban

    Basketbolda rakip Kuban
    Erkek Basketbol Takımı'nın da katılacağı Zadar Doğuş Basketbol Turnuvası bugün başlıyor. Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenecek turnuvada Obradovic yönetimindeki ilk maçında bu akşam saat 21.30'da Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak. 6 takımın katılımıyla dört gün sürecek turnuva pazar günü oynanacak final ve klasman karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:57
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