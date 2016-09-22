 Antep hazırlıkları – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Antep hazırlıkları

    Antep hazırlıkları
    'de teknik direktör Dick Advocaat'ın takıma verdiği bir günlük izin sona erdi. Dünü dinlenerek geçiren sarı-lacivertliler, Samandıra'da bugün yapacakları antrenmanla Gaziantep maçının hazırlıklarına devam edecek. Advocaat'ın taktik çalışma yaptırması bekleniyor.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:57
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