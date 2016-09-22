 Adaleti terk edemem – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Adaleti terk edemem

    Adaleti terk edemem

    Advocaat’ın, “Seninle aynı dili konuşmamız avantaj ancak ben futboldaki başarılarımı forma adaletine borçluyum. Çalışmayan ve antrenmanlara çıkmayan kim olursa olsun forma yüzü göremez” dediği ifade ediliyor

    'de Robin van Persie'nin ne zaman oynayacağı konusu yılan hikayesine dönerken, yıldız forvete, teknik direktör Dick Advocaat'tan da 'rest' geldiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde vatandaşı ile bir toplantı yapan Hollandalı hocanın, özetle "Benden torpil bekleme" mesajı verdiği belirlendi. Advocaat'ın Van Persie ile başbaşa yaptığı görüşmede şu nasihatlerde bulunduğu öğrenildi: "Ben bunca yıllık teknik direktörlük kariyerimde bir şeye çok dikkat ettim. O da; forma adaleti. Yıllardır piyasasının içerisinde kalabilmemin ve başarılı olmamın en önemli nedeni bu. Seninle aynı ülkeden olmamız, aynı dili konuşmamız ve aynı kültürden gelmemiz elbette önemli bir avantaj. Ancak tüm bunlar senin formayı alabileceğin anlamına gelmiyor. Çalışmayan, antrenmanlara düzenli katılmayan, takımla beraber hareket etmeyen kim olursa olsun asla forma yüzü göremez."

    TAKIM YEMEĞİNE DE KATILMADI!
    Bu arada Van Persie'nin Kasımpaşa maçı öncesi düzenlenen birlik yemeğine de katılmadığı öğrenildi. Hollandalı yıldızın, bu duruma çok kızan Advocaat'a, "Sıkıldım bu işlerden. Hep aynı konuşmalar yapılıyor. Konuşmak yerine çalışmalıyız" savunmasını yaptığı ve bu yüzden kadro dışı kaldığı ileri sürüldü.

    Emre BOL
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
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