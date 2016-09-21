 Şen: Şanssızım – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Şen: Şanssızım

    Şen: Şanssızım
    Gol atamadı ama maçının en etkili isimlerinden biri Volkan Şen'di. Sakat ya da cezalı değilse Advocaat'ın ilk 11'in hep ilk sırasına yazdığı milli futbolcu, "Ben de iyi oynadığımı düşünüyorum ama üzerimde bir şanssızlık var. Boş kaleye bile gol yapamadım. Şeytanın bacağını bir kırsam gerisi gelecek" diye konuştu.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:32
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